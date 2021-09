نیوزی لینڈ کا دورہ پاکستان منسوخ، لمبی خاموشی کے بعد چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے پیغام جاری کر دیا ، کیا کرنے جارہے ہیں ؟ بتا دیا 

راولپنڈی (ڈیلی پاکستان آن لائن )نیوزی لینڈ کی جانب سے پاکستان کا دورہ منسوخ کیئے جانے پر چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے معاملے کو انٹر نیشنل کرکٹ کونسل میں اٹھانے کا اعلان کر دیاہے ۔

تفصیلات کے مطابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن بہت ہی عجیب تھا ، میں اپنے کھلاڑیوں اور شائقین کرکٹ کیلئے بہت افسوس ہے ،سیکیورٹی خدشات پر یکطرفہ فیصلہ کرتے ہوئے دورے کو منسوخ کرنا ہے نہایت ہی مایوس کن ہے اور خصوصی طور پر اس وقت جب اس کو شیئر نہ کیا جائے ، نیوزی لینڈ کس دنیا میں جی رہا ہے ، نیوزی لینڈ ہمیں آئی سی سی میں سنے گا ۔

Crazy day it has been! Feel so sorry for the fans and our players. Walking out of the tour by taking a unilateral approach on a security threat is very frustrating. Especially when it’s not shared!! Which world is NZ living in??NZ will hear us at ICC.