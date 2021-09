پاکستان او ر نیوزی لینڈ سیریز ملتوی ہونے پر ڈیرن سیمی کا اظہار افسوس

جمیکا(ڈیلی پاکستان آن لائن ) ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور پاکستان سپرلیگ (پی ایس ایل ) میں پشاور زلمی کے کوچ ڈیرن سیمی نے پاکستان اور نیوز ی لینڈ کے درمیا ن کرکٹ سیریز ملتوی ہونے پر افسو س کا اظہار کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ڈیرن سیمی نے کہا کہ گزشتہ 6سال سے پاکستان گھومنا اوروہاں کرکٹ کھیلنا خوشگوار تجربات میں سے ایک ہے۔میں نے پاکستان میں ہمیشہ خود کو محفوظ سمجھا ہے۔

ڈیرن سیمی نے اپنے پیغام میں مزید کہا کہ نیوز ی لینڈ کی جانب سے سیریز منسوخ کرنا پاکستان کے لئے بہت بڑا دھچکا ہے۔

Disappointed waking up to the news of the cancellation of the Pakistan Vs New Zealand series because of security issues.Over the last 6 years playing and visiting Pakistan has been one of the most enjoyable experiences. I’ve always felt safe. this is a massive blow to Pakistan ☹️