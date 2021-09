سری لنکن کھلاڑی انجیلو پریرا نے دو سال قبل دورہ پاکستان کو محفوظ اور یادگار قرار دے دیا

کولمبو( ڈیلی پاکستان آن لائن ) ایک طرف تو نیوزی لینڈ کی ٹیم کی جانب سے پاکستان میں سکیورٹی کا بہانہ بنا کرسیریز منسوخ کر دی گئی دوسری جانب انٹرنیشنل پلیئرز پاکستان میں کرکٹ کو محفوظ قرار دے رہے ہیں ، سری لنکن کھلاڑی اینجلو پریرا نے اپنی تصویر شیئر کرتے ہوئے پاکستان میں گزارے دنوں کو محفوظ اور یادگار قرار دے دیا۔

Toured @TheRealPCB 2 years back and really enjoyed every minute of our stay!! Felt extremely welcomed and also safe tbh! Never had any doubt❤️ Genuinely wanna see cricket return to this great nation! @danushka_70 @dasunshanaka1 pic.twitter.com/ovjroZbXx9