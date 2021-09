پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے پر سری لنکا  کے معروف کمنٹیٹر بھی نیوزی لینڈ کے خلاف بول پڑے

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف سری لنکن کمنٹیٹر روش ابھسینگے نے کہا ہے کہ سری لنکن ٹیم کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران وہ بھی ٹیم کے ہمراہ تھے اور انہوں نے اس دوران سیکیورٹی کو فول پروف پایا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ نیوزی لینڈ کے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے کی خبر سن کو بہت مایوسی ہوئی، سری لنکن ٹیم کے حالیہ دورہ پاکستان کے دوران میں بھی ٹیم کے ہمراہ تھا، بہترین لوگوں کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کو بہترین پایا ,امید ہے عقل غالب آئے گی۔

Very sad to read about the cancellation of the NZ tour of Pakistan. Was part of the Sri Lanka tour last time and I must admit that besides the country being full of great people, the security was top class and attention paid to detail @TheRealPCB. Hope sanity prevails.