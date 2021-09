پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے پر نیوزی لینڈ کے سابق فاسٹ باؤلر اور معروف کمنٹیٹر نے معافی مانگ لی

ولنگٹن(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کا دورہ منسوخ ہونے پر نیوزی لینڈ کے فاسٹ باؤلر اور معروف کمنٹیٹر ڈینی مورسن نے معافی مانگ لی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ مجھے معلوم نہیں کیا ہوا مگر اس پر بہت ادا س ہو، پاکستان جانے کا تجربہ ہمیشہ بہت خوشگوار رہا، میں آپ کے جذبات محسوس کرسکتا ہوں، ڈینی مورسن نے اپنے جذبات ظاہر کرنے کے لیے رونے اور معافی مانگنے کی ایموجی بھی استعمال کی ہے۔انہوں نے ٹویٹ میں رمیز راجہ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو بھی ٹیگ کیا ہے۔

ڈینی مورسن کی یہ ٹویٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ٹویٹ کے جواب میں کی گئی ہے جس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے دنیائے کرکٹ کے معروف کھلاڑیوں، کمنٹیٹرز کے ٹویٹ لگائے تھے جس میں وہ پاکستان میں سیکیورٹی فول پروف ہونے کی گواہی دے رہے ہیں۔

Super sad!! Don’t know enough what’s going on??!… But truly love travelling around #Pakistan & cricket times of late in Pakistan ???? Feel for all there ????????❤️ @TheRealPCB @iramizraja https://t.co/RW5mGKjSxF