’نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ حملے پر پاکستان نے سپورٹ کیا تھا اور اب۔۔۔ ‘ قومی ٹیم کے نائب کپتان محمد رضوان کھل کر بول پڑے 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )ٹی ٹوئنٹی میچ سے کچھ دیر قبل اچانک نیوزی لینڈ کی جانب سے دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر پاکستانی شدید غم و غصے کی کیفیت میں ہیں ۔اس حوالے سے قومی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان محمد رضوان نے بھی غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے کرائسٹ چرچ حملے کے موقع پر نیوزی لینڈ کو سپورٹ کیا تھا اور اب ایک تاریخی دورہ نام نہاد تھریٹ الرٹ کی وجہ سے یکطرفہ طور پر منسوخ کردیا گیا ۔انہوں نے کہا کہ اس اچانک فیصلے پر مایوسی ہوئی ،خاص طور پر جب ہماری بہترین سیکیورٹی فورسز نے زیر ہ تھریٹ کو یقینی بنا یا ہوا تھا ،افسوسناک ۔

Everyone including Pakistan supported NZ after the tragic incident of Christchurch. And now a historic tour is unilaterally canceled by them because of a so-called threat. This abrupt move is disappointing especially when our brilliant security forces ensured zero-threat. Sad!