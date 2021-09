نیوزی لینڈ کی جانب سے پاکستان کے دورے کی منسوخی کا اعلان، جنوبی افریقہ کے معروف بلے باز بھی میدان میں آگئے

کیپ ٹاؤن (ڈیلی پاکستان آن لائن) جنوبی افریقہ کے بلے باز رائلی روسو نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے پاکستان کا دور ہ منسوخ کرنے پر مایوسی ہوئی۔

واضح رہے کہ نیوزی لینڈ کی جانب سے پاکستان کا دورہ منسوخ کرنے پر کرکٹرز اور کمنٹیٹرز کی جانب سے ردعمل کا سلسلہ جار ی ہے۔ ویست انڈیز، سری لنکا، ّآسڑیلیا اور نیوزی لینڈ کے کرکٹرز اور کمنٹیٹرز دورے کی منسوخی پر مایوسی کا اظہار کرچکے ہیں۔رائلی روسو جنوبی افریقہ کے بلے باز ہیں تاہم وہ متعدد بار پاکستان آچکے ہیں،انہوں نے پاکستان سپر لیگ( پی ایس ایل) میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور ملتان سلطانز کی نمائندگی کی ہے۔

Very sad to see the cancellation of the New Zealand tour to Pakistan.