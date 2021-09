پاکستان میں سیکیورٹی انتظامات کیسے تھے؟ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کپتان  نے نیوزی لینڈ ٹیم کو آئینہ دکھا دیا

کولمبو(ڈیلی پاکستان آن لائن) سری لنکن ٹیم کے کپتان ڈی موتھ کرونا رتنے نے کہا ہے دو سال قبل پاکستان کے دورے کے دوران ان کو فول پروف اور ملکی سربراہان والی سیکیورٹی دی گئی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ یہ جان کر افسوس ہوا کہ نیوزی لینڈ نے پاکستان کا دورہ منسوخ کردیا ہے، دو سال قبل جب ہم نے پاکستان کا دورہ کیا تھا تو فول پروف اور سربراہان مملکت والی سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی۔

Sad to note NZ tour of PK has been called off…

2 years ago @TheRealPCB security made sure we were ultra safe thro the entire tour with security protocol generally provided for Heads of State…#NZvPAK #NZvsPAK