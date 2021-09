’میں نے قابل اعتماد ذرائع سے سنا ہے ، آکلینڈ کے کرکٹر تصدیق کریں کس کی کال پر دورہ منسوخ ہوا؟‘ شاہد آفریدی نے اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کردیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد آفریدی نے نیوزی لینڈ کی جانب سے دورہ پاکستان کی اچانک منسوخی پر شکوک و شبہات کا اظہار کردیا ۔

مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر کہا کہ قابل بھروسہ ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے پاکستان میں موجود سیکیورٹی ایڈوائزر سیکیورٹی انتظامات سے خوش تھے ۔شاہد آفریدی نے استفسار کیا کہ کیا نیوزی لینڈ کی کرکٹ سے تعلق رکھنے والے کھلاڑی وضاحت کریں گے کہ کس کی کال پر یہ دورہ منسوخ کیا گیا ؟

I hear from reliable sources the on-ground security advisors were “happy with the roll-out of security arrangements”.

Can someone in Auckland please explain to the cricket fraternity who made the call to abandon the tour? https://t.co/N09cDQKXta