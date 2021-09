سنوکر  ورلڈکپ  میں پاکستان نے بھارت کو دھول چٹادی

دوحا(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی کھلاڑی بابر مسیح نے آئی بی ایس ایف سنوکر ورلڈکپ کے پہلے میچ میں بھارتی کھلاڑی اشپریت سنگھ چڈھا کو شکست دیدی ہے۔

بابر مسیح نے بھارتی کھلاڑی کو پانچ، صفر سے شکست دی۔ ورلڈکپ میں شریک دوسرے پاکستانی کھلاڑی حارث طاہر نے بھی اومان کے کھلاڑی کو دو کے مقابلے میں 5 پوائنٹس سے شکست دی۔

Meanwhile, Pakistan's Babar Masih has defeated India's Ishpreet Singh Chadha 5-0 to kick-off his campaign in IBSF 6 Red World Cup in Doha. Haris Tahir also off to victorious start with 5-2 win over Husain Allawati of Oman. #Snooker