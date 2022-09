بے حجاب ہونے پر مذہبی پولیس کی طرف سے پکڑی گئی ایرانی لڑکی دم توڑ گئی

تہران (ویب ڈیسک) ایران میں حجاب نہ کرنے پر مذہبی پولیس کی طرف سے گرفتار کی گئی22 سالہ لڑکی مبینہ تشدد کی وجہ سے کومہ میں چلی گئی اور پھر اسی حالت میں مھسا امینی انتقال کرگئیں ۔اس کو اس وقت تحویل میں لیا گیا تھا جب وہ اپنی فیملی کے ہمراہ تہران آئی ہوئی تھی ۔

العربیہ کے مطابق مھسا امینی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال لایا گیا تھا تو اس وقت وہ مکمل طور پر بے حس و بے حرکت تھی۔ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ مریضہ کومہ میں موت و زیست کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ بعد ازاں معالجین نے طبی ٹیسٹس کی بنیاد پر بتایا کہ مھسا امینی کی دماغی طور پر موت ہوچکی ہے۔

مھسا امینی کو مکل طور پر وینٹی لیٹر پر رکھا گیا تاہم اب ان کے اہل خانہ نے بتایا ہے کہ دوران مھسا کا انتقال ہوگیا۔

Islamic Republic killed this woman to enforce hijab.

After days in a coma, source said “Mahsa Amini, 22, died today”.

She was beaten up by morality police because of wearing “bad hijab”.

Iranian women are outraged. Forced hijab is the main pillar of religious dictatorship. pic.twitter.com/51EyYwB8iX