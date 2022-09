کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) ٹیم کراچی کنگز کے سابق کوچ ہرشل گبز کا بابر اعظم کی بیٹنگ پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اگر بابر اعظم اپنے انداز میں اٹیکنگ آپشن کو شامل کرلیں تو اسٹرائیک ریٹ بہتر ہوسکتا، لیکن بابر بیٹنگ پر دوسروں کے مشوروں کو زیادہ نہیں سنتا۔

تفصیلات کے مطابق ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنامنٹ میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم آؤٹ آف فارم نظر آئے، فائنل میں سری لنکا نے پاکستان کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا،سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک مداح نے گبز سے سوال کیا کہ "کیا آپ نے کراچی کنگز کی کوچنگ کے دوران بابر کے ساتھ اس مسئلے پر کام کیا؟‘اس پر گبز نے جواب دیا کہ بابر اپنی دنیا میں رہتا ہے، بیٹنگ پر دوسروں کے مشوروں کو زیادہ نہیں سنتا۔

Did you work with him on this matter when you were the head of KK?