مجھے ایسی جگہ لے جاﺅ جو حیران کُن ہو مجھے ایسی جگہ لے جاﺅ جو حیران کُن ہو

مترجم:علی عباس

قسط:80

کپتان ای او تناسخ کے بارے میں تھا اور یہ کہ موسیقی دنیا کو تبدیل کر سکتی ہے۔ جارج کپتان ای او ( یونانی لفظ ہے، علی الصبح) کے طور پر آیا تھا۔ کہانی ایک نوجوان کے بارے میں تھی جو ایک مشن پر اس شکستہ حال جزیرے پر جاتا ہے جہاں ایک چڑیل ملکہ کی حکومت ہے۔ اُسے مقامی لوگوں تک روشنی اور خوبصورتی پہنچانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ یہ خیر کی شر پر فتح کی زبردست خوشی ہے۔

کپتان ای او پر کام کرتے ہوئے میرے اُن تمام مثبت احساسات کی توثیق ہوگئی تھی جو میں فلموں میں کام کرنے کے بارے میں رکھتا تھا اور مجھے ہمیشہ سے زیادہ احساس ہوا کہ میرا مستقبل فلموں میں ہے۔ مجھے فلموں سے محبت ہے اور یہ تب سے ہے جب میں بہت چھوٹا تھا۔فلم محض2گھنٹوں میں آپ کو دوسرے دیس میں پہنچا دیتی ہے۔ یہ آپ کو کہیں پر بھی لے کر جا سکتی ہے۔ یہ وہ سرگرمی ہے جو مجھے پسند ہے۔ میں بیٹھ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں، ”درست، اس وقت کچھ موجود نہیں۔ مجھے ایسی جگہ لے جاﺅ جو حیران کُن ہو اور مجھے میری پریشانیوں، رنجیدگی اور روزانہ کے معمول سے دور لے جائے۔“

مجھے 35ایم ایم کے کیمرہ کے سامنے پرفارمنس دینا بھی پسند ہے۔ میں اپنے بھائیوں کی اس بات کو سننے کا عادی ہوں، ”میں خوش ہوجاﺅں گا جب یہ شوٹ ختم ہوجائے گا،“ اور میں نہیں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیوں اس سے لُطف اندوز نہیں ہو رہے۔ میں مشاہدہ کر رہا ہوتا، سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوتا، وہ دیکھ رہا ہوتا جو ہدایت کار کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا، جو لائٹ مین کیا کرتا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے اور ہدایت کار ایک منظر کو بارہا کیوں دہرا رہا ہے، میں یہ سن کر مسرور ہوتا تھا کہ سکرپٹ میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ان سب چیزوں کو میں فلموں کے حوالے سے ہو رہی اپنی تربیت کا حصہ تصورکیا کرتا ہوں۔ مجھے نئے خیال کی تخلیق کا عمل بہت زیادہ تحریک دیتا ہے۔ فلم انڈسٹری اس وقت یکسانیت کا شکار دکھائی دیتی ہے: مجھے بڑے سٹوڈیوز نے موٹون کے رویے کے بارے میں باور کرایا جب ہمارے اُن کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے تھے: وہ سادہ جواب چاہتے تھے، وہ اپنے لوگوں سے چاہتے ہیں کہ وہ فارمولہ کام کریں۔۔۔ رسمی نوعیت کا۔۔۔صرف لوگ بیزار ہوتے ہیں، ظاہرہے کہ اُن میں سے بہت سارے ایک طرح کی پرانی فارمولہ طرز کی فلمیں بنا رہے ہیں۔ جارج لوکاس اور سٹیون سپیلبرگ نایاب ہیں۔

میں کچھ تبدیلیاں لانے اور اپنے چہار اطراف پھیلی ہوئی چیزوں کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔مارلن برانڈو میرا بہت گہرا اور با اعتماد دوست بن گیا تھا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ اُس نے مجھے کیا کچھ سکھایاہے۔ ہم بیٹھ جاتے اور گھنٹوں بات کیا کرتے۔ اُس نے مجھے فلموں کے بارے میں بے مِثل باتیں بتائی۔ وہ شاندار اداکار ہے اور اُس نے فلمی دنیا کے بہت سارے بڑے ناموں کے ساتھ کام کیا ہے۔۔۔ اداکاروں سے لیکر کیمرہ مینوں تک۔ وہ فلموں کی تیاری کے عمل کی تخلیقی اہمیت کا احترام کیا کرتا ہے جس کے باعث میرے اوپراُس کی دھاک بیٹھ گئی۔ وہ میرے لئے باپ کی طرح ہے۔

چنانچہ اِن دنوں فلموں میں کام کرنا میرا اولین خواب ہے لیکن میرے اور بھی بہت سارے سپنے ہیں۔

1985ءکے اوائل میں ہم نے امریکن میوزک ایوارڈز کی تقریب کے بعد منعقد کئے گئے ریکارڈنگ سیشن میں "We Are the World" تیار کیا، یہ رات دیر تک جاری رہا اور اس میں نامور ستاروں نے شرکت کی۔ میں نے ایتھوپیا اور سوڈان میں بھوک سے جاں بلب لوگوں کی دل دہلا دینے والی خبر دیکھنے کے بعد لیونل رچی کے ساتھ ملکر اس گیت کو تخلیق کیاتھا۔

اس دوران میں اپنی بہن جینے کو یہ کہنے کا عادی ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ کمرے میں آئے اور میں اُس کےلئے گاتا، صرف ایک سُر،موسیقی کا ایک سُر۔ یہ ایک شعر یا کچھ اور نہیں ہوتا تھا: میں صرف حلق کی گہرائی سے کچھ گنگناتا تھا۔ میں کہتا تھا، ”جینے تم نے کیا دیکھا؟ تم نے کیا دیکھا جب تم نے یہ آواز سُنی؟ اور اُس وقت وہ کہتی، ”افریقہ میںبھوک سے مرتے ہوئے بچے۔“( جاری ہے )

