"خطبات بہاولپور"پر ایک علمی و تحقیقی کام



علوم اسلامیہ کی تاریخ میں محترم ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم و مغفور کا شمار یقینا ایسے علماءکرام و زعماء اسلام کی صف میں ہوتا ہے کہ جہاں امام ابن تیمیہ و امام ابن قیم کے علاوہ امام غزالی، شاہ ولی اللہ، نواب صدیق حسن، سید سلیمان ندوی، مولانا مودودی جیسی نابغہ روز گار،کثیر الجہات و کثیر التصانیف ہستیاں موجود ہیںبلکہ وہ ایک لحاظ سے اِن تمام میں بعض خاص امتیازات کے حامل بھی ہیں، ا±ن کی وسیع علمی وتحقیقی خدمات 165 سے زائد کتب اور تقریباً ایک ہزار تحقیقی مقالات، متفرق اور متنوّع موضوعات پر مشتمل ہیں۔ اسلامی علوم و فنون کا شاید ہی کوئی ایسا شعبہ ہو جس کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلیمات رسول سے ہو اور ڈاکٹر حمید اللہ نے اُس پر تحقیقات و تصنیفات نہ چھوڑی ہوں، قرآنیات، تاریخ، تدوین حدیث اور بین الاقوامی قانون اسلامی آپ کے خاص شعبے تھے۔ آپ کی کتب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ Islamization of knowledge گویا آپ ہی کے مرہون منت ہے۔ آپ مسلم علمی روایت قدیم و جدیدکا حسین امتزاج تھے کہ جنہوں نے مسلم فکر کو نئی جہتوں سے روشناس کرایا۔ مثلاً آپ کی کتابConduct of Muslim State The اسلامی قانون کی تدوین نو، قدیم جنگوں اور بین الاقوامی تعلقات پر اہم ستون اور مرتب کیے گئے مصادر سیرت کے ابتدائی مسودات میں سے سیرت ابن اسحاق ، اور الواقدی کی کتاب الردّہ، کی تلاش اہم کارنامہ ہے ، آپ نے میثاق مدینہ کے متون تلاش کیے اور انہیںThe First Written Constitution ،یعنی دنیا کا پہلا تحریری دستور قرار دیا کہ جس کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔

آپ نے بین الاقوامی قانون پر فقہی مصادر میں سے علامہ ابن قیمؒ کا اہم مخطوطہ ”احکام اہل الذمہ“ شائع کی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دور جدید میں بین الاقوامی قانون کے ”مجد ّد اور موسس“ ہیں۔ امام محمد بن ادریس الشافعیؒ، امام محمد بن حسن الشیبانی ؒکی تحقیقات علمیہ کو نئی جہت اور جدید طریقہ علمی کے مطابق نسل نو تک منتقل کرنے کا سہرا بھی آپ ہی کے سر ہے کہ یہاں سے ہی رسول اللہ کی سفارت کاری پر خاص دلچسپی پروان چڑھتی ہے اور پھر آپ عہد نبوی میں نظام حکمرانی، ریاست مدینہ کے عدل وانصاف اور طرزِ حکمرانی پر تحاریر فرماتے ہیں۔ رسول اکرم کی سیاسی زندگی، عہد نبوی کے میدان جنگ جیسی اہم کتب تالیف کیں، فرانسیسی زبان میں ”پیغمبر اسلام:حیات اور کارنامے“ لکھی۔ انگریزی، فرانسیسی، جرمن اور اردو سمیت کئی زبانوں میں تحقیقات علمیہ پیش کرنے کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے تاہم آپ کی تمام کتب ومقالات و تحقیقات کا علمی نچوڑ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں دئیے گئے آپ کے وہ خطبات ہیں جو آپ نے اُس وقت کے صدرِ پاکستان کی خواہش پر دیے گئے تھے اور جو ”خطبات بہاولپور“کے نام سے معروف ہیں۔اِن خطبات کی علمی رفعت و شان کی و جہ سے کئی زبانوں میں اُس کے تراجم کیے گئے اور طبع بھی ہوئے، جن سے ایک خلق نے فائدہ ا±ٹھایا، خود راقم کو دوران طالب علمی میں اِن خطبات سے استفادہ کرنے کا خوب موقع میسرآیا بالخصوص دورانِ مضامین و کالم نگاری، خطبات و تقاریر، ان کو زیر مطالعہ رکھا، ایم فل علوم اسلامیہ، تخصص سیرت النبی کے دوران اور پھر شعبہ علوم اسلامیہ، یونیورسٹی آف اوکاڑہ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے کورس ورک کے دوران بھی اکثر اپنے استادِ محترم جناب ڈاکٹر عبد الغفار کے حوالہ جات و محتویات سے خوب مستفید ہوا۔جناب ڈاکٹر عبدالغفار سے اُن کے ذاتی کام ،تحقیق،تخریج اور تعلیق کے بارے میں سنا تو ا±ن سے لے کر پڑھنے کا موقع بھی ملا،اُن کی اِس منفرد و مثالی کاوش سے مجھ پر واقعتا ً علوم و معارف کے نئے زاویے سامنے آئے اور مزید تحقیق کا جذبہ پیدا ہوا۔

ہر ہر خطبے کے مطالعے نے ایک مہمیز کا کام کیا، خطبات بہاولپور کی اِس منفرد ”تخریج، تحقیق وتعلیق“ کے ذریعے ہی اصل مصادر کی رہنمائی بھی میسر آئی۔ راقم نے حضرت ڈاکٹر عبدالغفار سے گزارش کی کہ اِن مباحث ِ تحقیقی اور ایسے ارمغان علمی کو نئے اسلوب اور نئے آہنگ سے شائع کر دیا جائے تا کہ نئے محققین اپنے اسلاف کے علمی کارناموں سے بخوبی واقف ہوسکیں اور علمی روایات کو مزید آگے بڑھا سکیں۔ آج یہ مسودہ تیار ہو کر رو بہ اشاعت ہو چکا ہے تو خوشی ہو رہی ہے کہ جس طرح ”خطبات بہاولپور“ کی اپنی علمی حیثیت ہے اُسی طرح خواہش یہ ہے کہ یہ حواشی و تعلیقات بھی مختلف زبانوں میں ترجمہ ہو کرشائع ہوں۔ میں اس اشاعتِ علمی و مثالی پر اپنے استادِ محترم، محقق خطبات جنابِ ڈاکٹر عبدالغفار (ڈائریکٹر سیرت چیئریونیورسٹی آف اوکاڑہ) کو دل کی گہرائیوں سے مبارک باد پیش کرتا ہوں کہ جن کی کاوش اور اعانت سے یہ عظیم ارمغان علمی کتابی صورت میں سامنے آ چکا ہے۔ ٭٭٭

