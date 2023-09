محمد عامر نے کیریبین لیگ میں تباہی مچادی

لاہور (ویب ڈیسک) قومی ٹیم کے فاسٹ بولر محمد عامر نے کیریبین پریمیئر لیگ میں تباہی مچادی۔

کیریبین پریمیئرلیگ کے 27ویں میچ میں جمیکا تلاواز کی نمائندگی کرنے والے فاسٹ بولر محمد عامر نے سینٹ کٹس کیخلاف شاندار بولنگ کرتے ہوئے اپنی ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔محمد عامر نے مقررہ اوورز میں 19 رنز دے کر چار کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔

فاسٹ بولر نے سینٹ کٹس کے جارح مزاج بیٹر آندرے فلیچر 11 رنز پر پویلین روانہ کیا۔ محمد عامر نے 40 گیندوں پر 65 رنز بنانے والے یانک کیریہ کو بھی 18ویں اوور آؤٹ کیا۔محمد عامر سی پی ایل میں 12 وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود ہیں اور ان کی بولنگ کی اوسط 6.83 ہے۔عماد وسیم بھی سی پی ایل میں جمیکا تلاواز کی نمائندگی کررہے ہیں اور 8 اننگز میں عماد نے 11 وکٹیں حاصل کررکھی ہیں۔

The best of his FOUR wickets! @iamamirofficial at his very best ????#CPL23 #JTvSKNP #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport pic.twitter.com/it1CWS8frM