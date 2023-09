یوگینڈا میں شادی شدہ شخص نے ایک ساتھ 7 لڑکیوں سے شادی کرلی

کمپالا (ڈیلی پاکسان )افریقی ملک یوگینڈا میں ایک شادی شدہ شخص نے 7 لڑکیوں سے ایک ہی دن شادی کر لی ،غیر ملکی میڈیا کے مطابق 43 سالہ حاجی حبیب نامی شخص نے ایک ہی تقریب میں تمام شادیاں کیں۔رپورٹس کے مطابق شادی میں حبیب کی پہلی بیوی بھی موجود تھی اور اس شادی کو بھی 7 سال مکمل ہو چکے ہیں۔

حبیب نے شادی کے بعد ولیمے کی تقریب منعقد کی جس میں رشتے داروں سمیت لڑکیوں کے گھر والوں اور دیگر افراد نے شرکت کی۔غیر ملکی میڈیا کے مطابق حبیب نے اپنی ہر بیوی کو تحفے میں نئی گاڑی منہ دکھائی کے طور پر دی ہے۔

اس موقع پر حبیب سکونین کا کہنا تھا کہ ان کی تمام بیویوں میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی جلن نہیں، مستقبل میں مزید شادیاں بھی کرسکتے ہیں ، وہ ابھی جوان ہیں تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس اب ختم ہو گیا۔

استقبالیہ کی تقریب میں حبیب نے بتایا کہ انہوں نے اپنا خاندان بڑا کرنے کے لیے ان سب سے ایک ہی وقت میں شادیاں کیں،وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملی بہت بڑی اور خوش ہو۔

Ugandan Man, Haji Habib Nsikonnene married seven wives on the same day same function



The wives include two sisters. pic.twitter.com/IUsroW1HIU