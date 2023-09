بھارت:اوباش نوجوانوں نے 17 سالہ طالبہ کی جان لے لی

نئی دہلی(ڈیلی پاکستان آن لائن)بھارت میں 2 اوباش نوجوانوں نے سائیکل سوار 17 سالہ طالبہ کو دوپٹا کھینچ کر سڑک پر گرا دیا جس کے بعد پیچھے سے آنے والی تیز رفتار موٹر سائیکل نے لڑکی کو کچل دیا ،جس کے نتیجے میں 17سالہ نینسی پاٹل جان کی بازی ہارگئی۔

بھارتی میڈیا کے مطابق اترپردیش کے علاقے امبیڈکرنگر کی مصروف شاہراہ پر تیز رفتار موٹر سائیکل سوار نے اسکول سے گھر سائیکل پر جانے والی 17 سالہ طالبہ کو کچلا، پہلے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ معمول کا کوئی حادثہ ہے لیکن طالبہ کی سہیلی نے پولیس کو بتایا کہ نینسی پاٹل کو دو اوباش لڑکوں نے سائیکل سے گرایا اور بدقسمتی سے پیچھے سے آنے والی موٹر سائیکل نے کچل دیا۔

واقعہ کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آگئیں،جن میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ 17 سالہ نینسی اور اس کی سہیلی الگ الگ سائیکلوں میں اسکول سے واپس گھر جا رہی ہیں۔ اتنے میں دو موٹر سائیکل سوار نینسی کے اسکول یونی فرم کی وی کو کھینچتے ہیں۔

نینسی سائیکل پر توازن برقرار نہیں رکھ پاتی اور اسی دوران پیچھے سے آنے والی موٹر سائیکل سے ٹکرا جاتی ہے۔ طالبہ کی موقع پر ہی ہلاکت ہوجاتی ہے۔

پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے اوباش نوجوانوں کو گرفتار کرلیا اور ان کو طبی معائنے کے لیے اسپتال لیکر جا رہی تھی کہ اس دوران ملزمان نے پولیس نے اسلحہ چھین لیا اور بھاگنے کی کوشش کی جس پر دوسرے پولیس اہلکار نے ان کی ٹانگوں پر گولیاں ماریں جس سے وہ زخمی ہوکر گر پڑے۔ ملزمان کو اب عدالت میں پیش کیا جائے گا۔

طالبہ کے والد نے کا کہنا ہے کہ ایک ہفتہ قبل انہوں نے اوباش نوجوانوں کی شکایت پولیس چوکی میں جاکر کی تھی لیکن پولیس اہلکاروں نے کچھ نہیں کیا اور آج میری بیٹی مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلی گئی۔

In UP's Ambedkarnagar, a purported CCTV video shows a 17-yr-old girl returning from school on a bicycle was waylaid by miscreants who pulled her "duptta". The girl lost control and was hit by another motorist from behind. The girl died. pic.twitter.com/6Uek1No2jG