بھارتی یاتریوں کوخالصتان کیلئے اکسانے کی کوشش کے بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں:پاکستان

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) ترجمان دفترخارجہ ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ بھارتی یاتریوں کو خالصتان کے معاملے پر اکسانے کی کوشش کے بھارتی الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔

Pakistan categorically rejects Indian allegations of “attempts to incite Indian pilgrims” on the issue of ‘Khalistan.’ By spreading such falsehoods, India stokes the controversy regarding visit of Sikh pilgrims, attending the Baisakhi and Khalsa ceremonies in Pakistan 1/7