والدہ کی عیادت کیلئے لندن جا رہے ہیں،استثنیٰ نہ ملا تو اگلی پیشی سے پہلے واپس آجائیں گے، مریم نواز

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)مسلم لیگ ن کی مرکزی رہنما مریم نوازنے کہاہے کہ والدہ کی تیمارداری کیلئے لندن جارہے ہیں،اگراستثنیٰ نہ ملاتواگلی پیشی سے پہلے واپس آجائیں گے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق مریم نوازنے لندن روانگی سے قبل طیارے میں بیٹھ کر سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام میں اپنی والدہ کیلئے دعاﺅں کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ والدہ کی عیادت کیلئے لندن جا رہے ہیں،اگراستثنیٰ نہ ملا تو اگلی پیشی سے پہلے واپس آجائیں گے۔

ذرائع کے مطابق سابق وزیراعظم نوازشریف کی وطن واپسی کیلئے22 اپریل کی بکنگ کرائی گئی ہے۔

واضح رہے کہ گزشتہ روز بیگم کلثوم نواز کو طبیعت ناساز ہونے پر گھر سے ہسپتال منتقل کیا گیا تھا اور مریم نواز نے اپنے ٹوئٹ پر قوم سے والدہ کی صحت یابی کیلئے دعا کی درخواست کی تھی۔

Off to London to see Ami. If exemption not granted, will return before next hearing Insha'Allah. Pls remember her in your special prayers. pic.twitter.com/W0v64Ycsfj