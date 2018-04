سلمان خان نے پریانکاچوپڑا کو بھارت میں آنے پر طنز کاایسا تیر مار دیا کہ سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) بالی ووڈ کے سلطان سلمان خان نے فلم ’بھارت‘ میں کام کرنے پر پریانکا چوپڑا کو طنزیہ انداز میں خوش آمدید کہہ دیا۔

بالی ووڈ کی صفہ اول اداکارہ پریانکا چوپڑا بالی ووڈ کے ساتھ ساتھ گزشتہ تین سال سے ہالی ووڈ میں بھی اپنی اداکاری کا لوہا منوا رہی ہیں اور کئی پروجیکٹ کی شوٹنگ میں مصروف ہیں جس میں مشہور ٹی وی شو ’کوانٹیکو‘ بھی شامل ہے اور اپنے مصروف شیڈول کے باوجود وہ علی عباس کی فلم ’بھارت‘ میں جلوہ گر ہوں گی۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق بالی ووڈ کے سلطان سلمان خان اپنی نئی فلم ’بھارت‘ میں پریانکا کے ساتھ کام کرنے پر خوش ہیں ، انہوں نے پریانکا کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر واپس بھارت آنے پر طنزیہ انداز میں خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ ہم بہت جلد آپ کو دیکھے گے، ویسے ہماری فلم ہندی ہے۔

#Bharat .. welcomes u back home @priyankachopra . See u soon .. By the way humari film Hindi hai ;) . @atulreellife @aliabbaszafar #Eid2019