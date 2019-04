کنگنا رناوت اپنی فلم دیکھنے تھیٹر گئی تو مہیش بھٹ نے اسے چپل ماری، کنگنا کی بہن نے الزام عائد کردیا کنگنا رناوت اپنی فلم دیکھنے تھیٹر گئی تو مہیش بھٹ نے اسے چپل ماری، کنگنا کی ...

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت کی بہن رنگولی نے الزام عائد کیا ہے کہ ڈائریکٹر مہیش بھٹ نے کئی سال پہلے کنگنا رناوت کو تھیٹر میں چپل ماری تھی۔

مہیش بھٹ کی اہلیہ سونی رازدان نے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ کنگنا رناوت کو مہیش بھٹ نے فلموں میں بریک دیا تھا جس کے جواب میں کنگنا کی بہن اور منیجر رنگولی پھٹ پڑیں۔ رنگولی نے کہا کہ کنگنا کو بریک مہیش بھٹ نے نہیں بلکہ انوراگ باسو نے دیا تھا اور اس وقت مہیش بھٹ اپنے بھائی کے پروڈکشن ہاﺅس میں بطور کریٹو ڈائریکٹر کام کرتے تھے۔

رنگولی کے مطابق کنگنا کی فلم ’وہ لمحے‘ مکمل ہونے کے بعد مہیش بھٹ نے اسے اپنی لکھی ہوئی فلم ’ دھوکہ‘ میں بطور خود کش بمبار کام کرنے کی آفر کی جو اس نے مسترد کردی۔ کنگنا کے فلم مسترد کرنے کی وجہ سے مہیش بھٹ کافی سیخ پا ہوئے اور اپنے آفس میں ان پر خوب چلائے ۔

(Contd).... please note that he doesn’t own that production house, after Woh Lamhe when Kangana refused to do a film written by him called ‘Dhokha where he wanted her to play a suicide bomber he got so upset that he not only shouted at her in his office..... (contd) @Soni_Razdan — Rangoli Chandel (@Rangoli_A) April 16, 2019

رنگولی کے مطابق دفتر میں پیش آنے والے واقعے کے بعد جب کنگنا ’ وہ لمحے‘ کے پریویو پر تھیٹر گئی تو مہیش بھٹ نے اسے چپل دے ماری اور اسے اپنی ہی فلم نہیں دیکھنے دی، اس واقعے کے بعد کنگنا پوری رات روتی رہی ، اس وقت اس کی عمر صرف 19 برس تھی۔

