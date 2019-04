”بالا کوٹ حملے میں کوئی پاکستانی ہلاک نہیں ہوا “سشما سوراج کے تہلکہ خیز اعتراف کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر بھی میدان میں آگئے

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن )ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے آخر کار سچ بول دیا۔سشما سوراج نے بالا کوٹ حملے میں پاکستانی فوجی اور سویلین افراد کی ہلاکت سے انکار کردیا ۔

تفصیل کے مطابق اس سے قبل بھارت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جارہا تھا کہ 26 فروری کو بھارتی طیاروں نے 350 دہشتگردوں کو ہلاک کیا ہے۔ بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے صدر امیت شاہ نے ایک انتخابی جلسے میں تقریر کے دوران کہا تھا کہ کارروائی کے دوران 250 دہشگرد مارے گئے ہیں جبکہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی 300 کے قریب دہشتگردوں کی ہلاکت کا دعویٰ کرتے رہے ہیں۔

پاکستان کی جانب سے مختلف ممالک کے ملٹری اتاشیوں، غیر ملکی سفیروں اور غیر ملکی صحافیوں کو بالا کوٹ کا دورہ بھی کروایا گیا جہاں کسی قسم کا کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا تھا۔بھارت کی حکمران جماعت بی جے پی کے رہنما انتخابی مہم کے دوران بالا کوٹ حملے کو اپنی تشہیر کے لیے بھی استعمال کرتے رہے جب کہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے ثبوت مانگنے کے باوجود بھارتی افواج اور حکمران کسی قسم کا ثبوت عوام اور میڈیا کے سامنے نہ رکھ سکے۔اب بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے بھی بالاکوٹ حملے میں اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ بالاکوٹ حملے میں کوئی بھی پاکستانی فوجی یا سویلین ہلاک نہیں ہوا تھا۔

بھارتی وزیر خارجہ کے بیان پر ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے سوشل میڈیا پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ نے آخر کار سچ بول دیا۔میجر جنرل آصف غفور نے مزید لکھا کہ زمینی حقائق نے بھارت کو مجبور کر دیا، امید ہے بھارت باقی جھوٹوں سے متعلق بھی سچ بولے گا۔انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ دو طیارے گرائے جانے کی بھارت تردید کرتا رہا، بھارت کا پاک فضائیہ کا ایف 16 طیارہ گرانے کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا۔آصف غفور نے کہا کہ بھارت کا 2016 میں سرجیکل اسٹرائیک کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا۔ دیر آید درست آید۔

Finally the truth under ground reality compulsions. Hopefully, so will be about other false Indian claims ie surgical strike 2016, denial of shooting down of 2 IAF jets by PAF and claim about F16. Better late than never.#TruthPrevails#PakistanZindabad https://t.co/Kim8CZTdlJ