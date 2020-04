کورونا وائرس ٹیسٹ کی سست روی پر جمائما خان بھی برس پڑیں

لندن (ویب ڈیسک) پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائما گولڈ سمتھ برطانیہ میں کورونا وائرس ٹیسٹوں کی سست روی پر برس پڑیں ۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جمائما گولڈ سمتھ نے لکھا کہ "برطانیہ ایک لاکھ کے ہدف کے باوجود یومیہ صرف 18 ہزار 665 ٹیسٹ کررہاہے ، مجموعی تعداد 382640 ہوئی جبکہ اس کا موازنہ جرمنی سے کریں تو وہ سترہ لاکھ ٹیسٹ کرچکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 10 ڈاوننگ سٹریٹ ہر فرد کا ٹیسٹ یقینی بنائے تاکہ کورونا متاثرین کی درست تعداد کا تعین کیا جا سکے۔

UK still only testing 18,665 people per day, despite target of 100,000 per day. (382,640 in total compared to Germany’s 1.7 million tested)

This despite Downing St admission that testing is “hugely important to finding the key to unlocking the way out of this pandemic.”