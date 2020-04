کنگنا کی بہن کو نفرت انگیز ٹوئٹ کرنا مہنگا بہت پڑ گیا، وہ کام ہوگیا جس کے بارے میں سوچا بھی نہ ہوگا کنگنا کی بہن کو نفرت انگیز ٹوئٹ کرنا مہنگا بہت پڑ گیا، وہ کام ہوگیا جس کے بارے ...

ممئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کی معروف اداکارہ کنگنا رناوت کی بہن رنگولی چندل کو مسلم مخالف ٹوئٹ کرنا مہنگا پڑگیا، ٹوئٹر نے اداکارہ کی بہن کا اکاﺅنٹ معطل کردیا۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر رنگولی چندل نے سلسلہ وار نفرت انگیز ٹوئٹس کرتے ہوئے مذہبی منافرت، تشدد اور اسلامو فوبیا کو ہوا دی۔

An FIR should be registered against her for this tweet. Shocking beyond belief. https://t.co/NzBKK8JfZP — Farah Khan (@FarahKhanAli) April 16, 2020

رنگولی اپنے متنازع ٹوئٹس کی وجہ سے آئے دن خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں ، اکاﺅنٹ معطلی کی وجہ بننے والے حالیہ ٹویٹ میں رنگولی نے مراد آباد میں پولیس اہلکاروں اور طبی عملے پر پتھراﺅ کے واقعے کا ذکر کرتے ہوئے تبلیغی جماعت کے حوالے سے نہایت نفرت انگیز لہجہ اختیار کیا۔

رنگولی کے اس ٹوئٹ میں مذہبی منافرت اور اسلام دشمنی صاف دکھائی دے رہی تھی، رنگولی کے اس ٹوئٹ کے خلاف معروف جیولری ڈیزائنر فرح خان نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور رنگولی کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا مطالبہ کیا۔

اکاؤنٹ کی معطلی کے بعد فرح خان نے اپنا ردعمل دیتے ہوئے ٹوئٹر کا شکریہ ادا کیا اور اکاؤنٹ کی معطلی کا مطالبہ کرنے کی وجوہات بتاتے ہوئے کہا کہ رنگولی نے اپنے ٹوئٹس میں مخصوص برادری کو نشانہ بنایا۔

فلم ساز ریما کگتی نے بھی رنگولی کے نفرت انگیز ٹوئٹ کرنے پر ممبئی پولیس کو ٹیگ کرتے ہوئے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا تھا، اداکارہ اور اینکر کبریٰ سیت نے بھی یہی مطالبہ کیا اور بتایا کہ انہوں نے رنگولی کو ٹوئٹر پر بلاک کر دیا ہے۔بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی گتا جاولا نے بھی نفرت پر مبنی ٹوئٹس کرنے پر رنگولی کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔

Well done @twitter for suspending the sick bigot. Now ban her permanently https://t.co/nTVJEIDim6 — Swati Chaturvedi (@bainjal) April 16, 2020

بھارتی صارفین کا کہنا ہے کہ رنگولی کے اکاؤنٹ کو مستقل طور پر معطل کردینا چاہئے۔حال ہی میں پاکستانی اداکارہ منشا پاشا نے بھی مودی سرکار کی حمایت کرنے پر کنگنا رناوت پر طنز کے تیر برسائے تھے اور کہا تھا کنگنا ایک ایسی حکومت کا مسلسل ساتھ دے رہی ہیں جو اپنے خلاف بات کرنے والوں کو ملک دشمن قرار دے دیتے ہیں۔

Damn this is a good day! ♥️♥️♥️ https://t.co/sgeiObr3GQ — manshapasha (@manshapasha) April 16, 2020

رنگولی کے اکاؤنٹ معطلی کے ٹوئٹ کو شیئر کرتے ہوئے منشا نے اپنے ردعمل میں لکھا کہ ’آج ایک اچھا دن ہے۔‘نفرت انگیز زبان کا استعمال کرتے ہوئے ٹوئٹ کرنے پر اکاؤنٹ کی معطلی پر سوشل میڈیا صارفین بھی ٹوئٹر کے اس اقدام کو خوش آئند قرار دے رہے ہیں۔یاد رہے کہ ماضی میں رنگولی چندل پر تیزاب سے حملہ کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا چہرہ جل کر خراب ہو چکا ہے۔