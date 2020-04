شارجہ میں جاویدمیانداد کے تاریخی چھکے کو 34سال مکمل ،وسیم اکرم نے اس چھکے کے پیچھے چھپا اہم راز بتا دیا

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن ) شارجہ میں لیجنڈری بیٹسمین جاوید میانداد کے تاریخی چھکے کو 34 سال مکمل ہوگئے۔تفصیلات کے مطابق شارجہ میں کھیلے جانے والے فائنل مقابلے میں بھارتی فاسٹ بولر چیتن شرما کو جاوید میانداد نے آخری گیند پر چھکا لگایا تھا جس کی یادیں آج تک تازہ ہیں۔سابق کپتان اور کراچی کنگز کے صدر وسیم اکرم نے ٹویٹ میں انکشاف کیا ہے کہ جاوید میانداد نے جس بلے سے چھکا مارا تھا وہ ان کا تھا۔

سابق کپتان کا کہنا تھا جاوید میانداد نے آسٹرل ایشیا کپ کے فائنل میں بھارتی بولر چیتن شرما کو جس بلے سے چھکا مارا وہ ان کا تھا جو جاوید بھائی نے بیٹنگ کے لیے ان سے لیا تھا۔وسیم اکرم کا کہنا تھا کہ جاوید میانداد کا چھکا کرکٹ کے یادگار لمحات میں سے ایک ہے وہ جب بھی چھکا دیکھتے ہیں مزہ دوبالا ہوجاتا ہے۔

جاوید میاں داد اپنے اس چھکے کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں 113 گیندوں پر110 رنز بنانے کے بعد بھی گیند کو بہتر طریقے سے دیکھ پا رہا تھا، فیصلہ کر لیا تھا کہ گیند بلے پر آئی تو باؤنڈری کے پار ہوگی، ياركر پھینکنے کی کوشش میں شاید گیند شرما کے ہاتھ سے پھسل گئی جومیرے لیے موزوں ثابت ہوئی، لیگ سٹمپ پر ایک اچھی اونچائی والی فل ٹاس گیند پر میں نے بیٹ گھمایا اورچھکا لگ گیا،امپائر کے اشارے سے قبل ہی ساتھی بیٹسمین توصیف احمد کے ساتھ پویلین کی جانب دوڑ پڑا تھا، ہم جیت گئے اور پاکستان جیت گیا۔

Some moments are etched in ur memory and @I_JavedMiandad hit that epic six against India at Sharjah is 1 of them. It’s a piece of cricket beauties. Whenever you watch it, it gives you real joy and tells how great a batsman he was.BTW the bat from which that 6 was hit was mine???? https://t.co/T90s0uOgN0