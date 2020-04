قومی کرکٹر صہیب مقصود آن لائن فٹنس ٹیسٹ کے دوران زخمی ہو گئے، انتہائی حیران کن اور تشویشناک خبر آ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کرکٹ ٹیم کے مڈل آرڈر بلے باز صہیب مقصود پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ کے دوران زخمی ہو گئے۔

تفصیلات کے مطابق دائیں ہاتھ کے بلے باز صہیب مقصود آن لائن فٹنس ٹیسٹ دے رہے تھے کہ اس دوران میز پر رکھا شیشہ ٹوٹ گیا اور ان کی کہنی میں گہرا زخم آ گیا۔ صہیب مقصود نے اس حادثے سے متعلق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر آگاہ کیا اور بتایا کہ ” آن لائن فٹنس ٹیسٹ کے دوران ایک حادثہ پیش آیا اور ٹیبل پر رکھا شیشہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا جس کے باعث میری کہنی میں گہرا زخم آیا۔ یہ صرف ایک حادثہ تھا اور میں آن لائن فٹنس ٹیسٹ سے متعلق پی سی بی کی پالیسی کی مکمل حمایت کرتا ہوں کیونکہ اس سے ہماری توجہ اور فٹنس دونوں ہی برقرار رہیں گے، مجھے خوشی ہے کہ زخم آنے کے باوجود بھی میں نے تمام ٹیسٹ مکمل کئے۔“

That accident happend to me today during the online fitness tests that glass of table fell from the table and cut my knee on the way it was just an accident.i back pcb policy for fitness testings during quarantine which keeps us focus . i m happy i still conpleted all the tests.