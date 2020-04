گوتم گمبھیر ’بغض آفریدی‘ سے باہر نہ نکل سکے، ایک مرتبہ پھر ’حملہ‘ کر دیا

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپننگ بلے باز گوتم گمبھیر پاکستان اور شاہد آفریدی کیخلاف خاص قسم کا بغض رکھتے ہیں جس سے وہ اب تک باہر نہیں نکل سکے اور دونوں کیخلاف بات کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔

انہوں نے اپنے تازہ بیان میں ایک مرتبہ پھر شاہد خان آفریدی پر لفظی حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کے مایہ ناز آل راﺅنڈر بھلے ہی کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں مگر وہ ان جیسے بھارتیوں کے دل و دماغ پر آج بھی چھائے ہوئے ہیں۔ گوتم گمبھیر نے کہا کہ ”ایک ایسا شخص جسے یہ بھی یاد نہیں کہ اس کی عمر کتنی ہو گئی ہے بھلا وہ میرے ریکارڈز کو کیسے یاد رکھے گا۔ شاہد آفریدی میں آپ کو یاد کرواتا ہوں۔ 2007ءکا ٹی 20 ورلڈکپ، پاکستان اور بھارت کا فائنل میچ، گوتم گمبھیر نے 54 گیندوں پر 75 رنز بنائے، اسی میچ میں شاہد آفریدی نے ایک گیند کھیلی اور آﺅٹ ہو گئے۔ اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ورلڈکپ جیتا، اور ہاں، جھوٹوں، باغیوں اور مواقعوں سے فائدہ اٹھانے والوں کیخلاف میرا رویہ ایسا ہی رہے گا۔“

Someone who doesn’t remember his age how will he remember my records!OK @SAfridiOfficial let me remind u one: 2007 T20 WC final, Ind Vs Pak Gambhir 75 off 54 balls Vs Afridi 0 off 1 ball. Most imp: We won the Cup. And yes, I’ve attitude towards liars, traitors & opportunists.