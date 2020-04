بیرون ملک سے 2 ہزار پاکستانیوں کی آمد، کتنے لوگوں میں کورونا کی تصدیق ہوئی؟ ڈی سی اسلام آباد نے اعداد و شمار جاری کردیے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پہنچنے والے 30 پاکستانیوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی۔

ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات نے بتایا کہ گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران بیرون ممالک سے 2 ہزار پاکستانی اسلام آباد آئے۔ باہر سے آنے والے لوگوں کے کورونا کے ٹیسٹ کرائے گئے جن میں سے 30 کے رزلٹ مثبت آئے۔

حمزہ شفقات کے مطابق کورونا کے 30 میں سے 15 مریض صحتیاب ہوگئے ہیں جنہیں گھروں کو روانہ کردیا گیا ہے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں 14 روز کیلئے خود کو آئسولیشن میں رکھیں۔

خیال رہے کہ پاکستان میں مجموعی طور پر کورونا وائرس کے 7 ہزار 638 کیسز رپورٹ ہوچکے ہیں جبکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اب تک کورونا کے 163 مریض سامنے آئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سنٹر کے مطابق اسلام آباد میں کورونا کی وجہ سے ایک مریض جاں بحق ہوا ہے جبکہ 20 افراد صحتیاب ہوچکے ہیں۔

