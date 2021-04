پاکستان کیخلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کیلیے زمبابوے کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کردیا گیا

ہرارے (ویب ڈیسک) پاکستان کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز کے لیے زمبابوے کی 15 رکنی ٹیم کا اعلان کردیا گیا، دونوں ٹیموں کے درمیان تین ٹی ٹوئنٹی میچز 23،21 اور 25 اپریل کو کھیلے جائیں گے۔

زمبابوبے کے ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ میں برینڈن ٹیلر اور کریگ ایرون کی واپسی ہوئی ہے،شین ولیمز زمبابوے ٹیم کی قیادت کریں گے۔

JUST IN | Here's the @ZimCricketv squad for the T20I series vs @TheRealPCB . . . All the best, lads! ????????#PAKvZIM | #OsakaBatteries | #ServisTyresT20Cup | #VisitZimbabwe | #BowlOutCovid19 pic.twitter.com/wZtBl3xBJn