’ہمیں تم پر فخر ہے ‘ بابراعظم کا محمد رضوان کے لیے شاندار پیغام 

حرارے(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی وکٹ کیپر محمد رضوان کو برطانیہ میں شاندار کارکردگی دکھانے پر وزڈن کرکٹر آف دی ایئر کی فہرست میں شامل کیے جانے پر قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے محمد رضوان کو مبارکباد دے دی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے بہترین ٹائٹل حاصل کرنے پر محمد رضوان کو مبارکباد دیتا ہوں ،ہم سب کو تم پر فخر ہے ۔

Congratulations @iMRizwanPak on bringing another prestigious title to Pakistan. We are all so proud of you. #TheLoneWarrior #WisdenCricketer pic.twitter.com/NSEBXu6WCp