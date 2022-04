"دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا" افغان حکومت نے پاکستان کے لیے پیغام جاری کردیا

کابل(ڈیلی پاکستان آن لائن )افغان طالبان حکومت کی پاکستان کی جانب سے افغانستان میں راکٹ حملوں کی مزمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ دوبارہ یہ غلطی نہ کرنا، ورنہ برے نتائج ہوں گے ۔

ترجمان افغان طالبان ذبیح اللہ مجاہدنے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ خوست اور کنٹر میں مہاجرین کے کیمپوں پر پاکستان کے حملوں کی مذت کرتے ہیں، پاکستان کی طرف سے بلا کر بتا د یا گیا کہ ایسے معاملات پر افغانستان کے تحمل کا امتحان نہ لیا جائے ۔

1/2- The Islamic Emirate of Afghanistan strongly condemns Pakistan's attacks on refugees in Khost and Kunar.

IEA calls on the Pakistani side not to test the patience of Afghans on such issues and not repeat the same mistake again otherwise it will have bad consequences.