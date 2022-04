تہمینہ درانی نے تصویر پر منفی تبصرہ کرنے والے کو کرارا جواب دے کر لاجواب کردیا

لاہور (ویب ڈیسک) خاتونِ اول تہمینہ درانی نے ٹوئٹر پر اپنی تصویر پر منفی تبصرے کرنے والے صارف کو کرارا جواب دے دیا۔

روزنامہ جنگ کے مطابق تہمینہ درانی کو بلقیس ایدھی کی وفات کے بعد سے ٹوئٹر پر متحرک دیکھا جارہا ہے، وہ لمحہ بہ لمحہ اپنے جذبات سوشل میڈیا پر شیئر کررہی ہیں۔ایسے میں عاصم نامی ایک صارف نے ان کے ایک ٹوئٹ پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ’آپ بھی شہباز شریف کی طرح تصویر کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتیں۔‘

Then get to know me better so that u don’t hate me wrongly Asim.