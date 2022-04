18 سالہ ٹینس کھلاڑی روڈ حادثے میں جاں بحق

نئی دہلی (ویب ڈیسک) بھارتی ریاست تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والا 18 سالہ ٹیبل ٹینس کھلاڑی وشوا دینادیلان ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گیا۔

بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹیبل ٹینس فیڈریشن آف انڈیا نے ایک بیان میں کہا کہ وشوا تین ساتھیوں کے ساتھ 83ویں سینئر نیشنل اور انٹر اسٹیٹ ٹیبل ٹینس چیمپئن شپ کے لیے گوہاٹی سے شیلانگ جا رہے تھے۔

With big dreams at such a young age, Deenadayalan had his whole life ahead of him. I extend my deepest condolences to his family. Have asked the team to extend all assistance to complete the necessary formalities. May his soul rest in peace.