اسلام کا معاشی نظام: باب ویئر کا اہم معاشی اصول اسلام کا معاشی نظام: باب ویئر کا اہم معاشی اصول

ریاست مدینہ کے معاشی نظام کے تناظر میں آج ہم مشہور امریکی ماہر اقتصادیات باب ویئر (Bob Weir)کے ایک باریک لیکن مؤثر معاشی نقطے کا جائزہ لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک حدیث کا پڑھنا انتہائی ضروری ہے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔

ابن ماجہ(2198)،ترمذی شریف کی حدیث نمبر (1218)اور سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر (1641)کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی، نبی کریمؐ کی خدمت میں سوالی بن کر حاضر ہوا۔ آپؐ نے اس سے پوچھا کہ تمھارے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے گھر میں لکڑی کا ایک پیالہ ہے جو مشروب کے کام آتا ہے جبکہ ایک ہی کمبل ہے جس کا آدھا حصہ اوڑھنے اور باقی آدھا حصہ بچھونے کے کام آتا ہے۔یہ سن کر آپؐ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آئیں۔وہ دونوں چیزیں لے آیا تو آپؐ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھا اور فرمایا کہ کوئی ہے جو ان دونوں چیزوں کو خریدنا چاہے؟ایک صحابی نے عرض کیا کہ میں ان دونوں چیزوں کا ایک درہم دیتا ہوں۔یہ سن کر آپؐ نے دو تین بار فرمایا کہ کوئی ہے جو اس سے زیادہ دینا چاہے؟ ایک اور صحابی نے عرض کیا کہ میں ان دونوں چیزوں کے دو درہم دیتا ہوں۔ آپؐ نے دونوں چیزیں اسے بیچ دیں اور درہم اس انصاری کو دے کر فرمایا: کہ ایک درہم سے گھر کے لیے راشن خرید لو اور دوسرے درہم سے بازار سے کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے آیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے اس میں دستہ ٹھونکا اور اسے فرمایا کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر بیچواور ہاں پندرہ دن بعد مجھے دوبارہ ملنا۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچنا شروع کیں اور جب پندرہ دن بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو اس کے پاس دس درہم کی صافی بچت تھی۔ یہ دیکھ کر آپ نے اسے فرمایا کہ تمھارے لیے یہی (کاروبار) بہتر ہے۔

آپ نے حدیث مبارکہ پڑھ لی، اب باب وئر کی جانب آ جائیں۔باب ویئر ایک مشہور امریکی ماہر اقتصادیات ہے جس کا نام معاشی میدانوں میں ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام "Why Businesses Fail" ہے۔ اس کتاب میں اس نے ایسے باریک امو رکا ذکر بھی کیا ہے جن کی طرف عام انسان کا دھیان نہیں جاتا لیکن وہ کسی بھی کاروبار کی ناکامی کے لیے کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ان امور میں سے ایک اہم امر کا نام "because they do not know when to stop"ہے۔ تفصیل اس امر کی یہ ہے کہ انسان جب کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس سے اس کا ایک لگاؤ شروع ہو جاتا ہے اور نفسیاتی طور پر اس سے بندھ جاتا ہے،اگر کاروبار میں مندا ہونا شروع ہو جائے تو بھی وہ اسے جاری رکھتا ہے اور یوں ناکام ہوتا ہوتا وہ اپنے کاروبار کو بالکل برباد کر بیٹھتا اور اس کا سرمایہ بھی ڈوب جاتا ہے، اگر مندے کی صورت میں اس کاروبار کو روک کر وہ کسی اور کام کی جانب متوجہ ہو جاتا تو شاید وہ کاروباری ناکامی سے بچ جاتا،یعنی کاروباری ناکامی کی بڑی وجہ اس بات سے لاعلمی سے ہے کہ مندے میں جاتے کاروبار کو روکنے کا درست وقت کون سا ہے؟ اسے دوسرے الفاظ میں کاروبار کا اپڈیٹ کرنا بھی کہتے ہیں،

اگر آپ اس امر کا جائزہ لیں کہ کتنے ہی کاروبار تھے جنھیں وقت کے لحاظ سے اپڈیٹ نہیں کیا گیا اور وہ آج بالکل ختم ہو گئے تو ایک جہاں معنی آپ کے سامنے کھل جائے گا مثلا میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے کمپیوٹر کے کاروبار تھے لیکن بعد میں لیپ ٹاپ آنا شروع ہوئے تو ان کے کاروبار فقط اس وجہ سے ناکام ہو گئے کیونکہ انھوں نے کاروبار کو وقت کے تقاضوں سے اپڈیٹ نہیں کیا،اسی طرح سمارٹ فون نے جب کئی حوالوں سے لیپ ٹاپ کی جگہ لی تو کئی لوگوں نے اس کاروبار سے جان چھڑا کر سمارٹ فون کا کام شروع کیا اور آج وہ اچھا خاصا کما رہے ہیں لیکن جو لوگ اسی کاروبار سے چمٹے رہے وہ یا تو ناکام ہو گئے یا ان کی معاشی حالت کاروبار شفٹ کرنے والوں سے بہت پتلی ہے۔مزید وضاحت کے لیے سہراب سائیکل کی مثال بھی دیتا چلوں کہ کسی زمانے میں پاکستان میں ان کا ایک نام تھا اور اربوں کے مالک تھے لیکن جب بائیسکل کی جگہ موٹر سائیکل نے لینا شروع کی تو وہ اس جدت کی جانب متوجہ نہ ہوئے جس کا انجام سامنے ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ باب ویئر کے مطابق کاروباری ناکامی کی ایک وجہ شروع کیے ہوئے کاروبار سے انسان کا نفسیاتی لگاؤ ہے جو اسے مندے کے باوجود اس کاروبار کو ختم کرنے سے روکتا رہتا ہے لیکن انصاف کی بات یہی ہے کہ یہ نقطہ نیا نہیں بلکہ نبی کریم نے اسے صدیوں پہلے متعارف کرایا تھا۔جب آپؐ نے اس انصاری صحابی کو لکڑیوں کے کاروبار کا مشورہ دیا تو ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ پندرہ دن بعد مجھے ملنا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ دیکھا جائے کہ اگر کاروبار ناکام جا رہا ہے تو اسے کسی دوسرے کاروبار کی جانب لگایا جائے۔جب پندرہ دن بعد وہ صحابی آیا تو اس کی بچت میں دس درہم تھے،یہ دیکھ کر نبی کریمؐ نے فرمایا کہ یہی کاروبار تمھارے لیے بہتر ہے۔یعنی نبی کریمؐ نے ”وین ٹو سٹاپ“ کا سنہری اصول متعارف کرایا۔