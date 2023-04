لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)سابق کپتان شاہد آفریدی نے جارحانہ بیٹنگ پر افتخار احمد کو بوم بوم قراردیدیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے ٹوئٹ میں شاہد آفریدی نے کہاکہ آپ میرے لئے چاچا نہیں بلکہ بوم بوم ہو، آپ نے میچ کا اختتام کیا اور اپنی اننگز سے یادگار بنایا،آپ بہت اچھا کھیلے، یہ ہر طرح سے ایک اچھی کرکٹ تھی جس سے مداح لطف اندوز ہوئے.

You are not chacha for me @IftiAhmed221 you are boom boom but I wish that you had finished the match and make yourselves a memorable inning. Overall well played, it was good cricket over all, the fans enjoyed. Well done @TheRealPCB and thank you for coming @BLACKCAPS to ????????