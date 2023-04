مادھوری ڈکشت نے ایپل کے سی ای او کے ساتھ "وڈا پاؤ "سے لطف اندوز ہوتے تصویر شیئر کردی

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کی ملکہ اداکارہ مادھوری ڈکشت نے ممبئی میں ایپل کے سی او ٹم کک کے ساتھ وڈا پاؤ سے لطف اندوز ہوتے تصویر شیئر کردی۔

تفصیلات کے مطابق مادھوری ڈکشٹ نے خود کو ایک حقیقی میزبان ثابت کرتے ہوئے ایپل کے سی ای او ٹم کک کو ممبئی کے مشہور سٹریٹ فوڈ کے لذیز "وڈا پاو" کھلا کر ملک میں خوش آمدید کہا۔اداکارہ مادھوری نے سماجی رابطے کی سائٹ ٹوئٹر پر جاتے ہوئے اپنی اور ٹم کک کی ریستوران میں بیٹھے وراپاؤ سے لطف اندوز ہوتے خوبصورت تصویر شیئر کردی۔دونوں اپنے کھانے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظرآ رہے ہیں۔ مادھوری ڈکشت نے تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ "ممبئی میں وڈا پاو سے بہتر استقبال کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا"۔تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ ایپل کے سی ای او ، بالی ووڈ انڈسٹری کی خوبصورت ترین اداکارہ کے ساتھ مشہور بھارتی لذیذ کھانے کے دوران زندگی کا مزہ لے رہے ہیں۔

Can’t think of a better welcome to Mumbai than Vada Pav! pic.twitter.com/ZA7TuDfUrv

ٹم کک نے اداکارہ کی پوسٹ پر شکریہ کا نوٹ بھی لکھتے ہوئے کہا کہ "شکریہ مادھوری ، مجھے اپنے پہلے وڈاپاؤ سے متعارف کرانے کیلئے،،،یہ مزیدار تھا!"

Thanks @madhuridixit for introducing me to my very first Vada Pav — it was delicious! https://t.co/Th40jqAEGa