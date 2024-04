ایرانی حملے میں اسرائیلی ایئربیس پر موجود طیاروں کو بھی نقصان، مزید تفصیلات سامنے آگئیں

تہران(مانیٹرنگ ڈیسک) ایران کے اسرائیل پر حملے میں اسرائیلی ایئربیس نیواتیم (Nevatim) پر پانچ میزائل لگے جس سے ایئربیس کے تین رن ویز اور دو طیاروں کو نقصان پہنچا۔ ڈیلی پاکستان گلوبل کے مطابق میڈیا رپورٹس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی میزائلوں سے اسرائیلی ایئربیس پر کھڑے ایک سی ون 30طیارے اور ایک ایف 35لڑاکا طیارے کو نقصان پہنچا۔

اسرائیل کی طرف سے گزشتہ روز اپنے فوجی اڈے کو پہنچنے والے نقصان کا اعتراف کرتے ہوئے نقصان کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق اسرائیل نے اسی ایئربیس سے شام کے دارالحکومت دمشق میں واقع ایرانی سفارتخانے پر حملہ کیا تھا۔



گزشتہ روز ایران کے سالانہ آرمی پریڈ ڈے پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے اگر آئندہ کوئی شرانگیزی کی تو اسے تیز تر اور طاقتور انتقامی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ’’ایران کی خودمختاری پر معمولی حملے کا جواب بھی انتہائی سخت ہو گا۔ ‘‘

Over 880 pounds of explosives in just 1 ballistic missile. Around 120 were fired by Iran at Israel.



The world must recognize Iran’s attack could’ve ended very differently. It’s thanks to our advanced aerial defense systems and the help of our international partners that the… pic.twitter.com/1bqVSc3DYb