عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے والے اسٹارز عمران خان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے والے اسٹارز

روزنامہ پاکستان کی اینڈرائیڈ موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔

اسلام آباد (ویب ڈیسک) پاکستان کے 22 وزیراعظم عمران خان کی تقریب حلف برداری میں سیاسی، اسپورٹس اور دیگر سماجی شخصیات کے ساتھ شوبز ستاروں نے بھی شرکت کی۔

تقریب حلف برداری میں گلوکار و پی ٹی آئی رہنما ابرار الحق، معروف اداکار جاوید شیخ اور اداکارہ ثناء جاوید نے خصوصی طور پر شرکت کی۔اس موقع پر جاوید شیخ کا کہنا تھا کہ 'آج نیا پاکستان بننے جا رہا ہے، جس پر وہ بےحد خوش ہیں'۔

گلوکار ابرار الحق نے بھی تقریب حلف برداری میں شرکت کی اور اپنے ٹوئٹر پیغام میں تمام پاکستانیوں کو تبدیلی کی مبارک باد پیش کرتے ہوئے اپنے ہی گانے کے بول لکھے، ’سر اٹھا کے دیس میں چلنے کا موسم آگیا، آؤ کے اب ایک ہوجانے کا موسم آگیا‘۔

Sar utha kay dais May chalnay ka mosam aa gya aao kay ab aik hojanay ka mosam aagya... congratulations to all Pakistanis and its well wishers for TABDEELI :) Pakistan zindabad ???????? — Abrar Ul Haq (@AbrarUlHaqPK) August 18, 2018

تقریب حلف برداری میں اداکارہ ثناء جاوید بھی دکھائی دیں، جو پی ٹی آئی رہنما یاسمین راشد کے ساتھ براجمان تھیں۔اس موقع پر انہوں نے بھی ملک کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

دوسری جانب دیگر شوبز اسٹارز کی جانب سے بھی عمران خان کو وزیر اعظم بننے پر مبارک باد دینے کا سلسلہ جاری ہے۔

عمران عباس:

اداکار عمران عباس نے نئے وزیراعظم عمران خان کو مبارک باد پیش کرتے ہوئے لکھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کو ترقی اور بڑھتا دیکھیں گے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔

Congratulations Mr. Imran Khan for being our new Prime Minister!! So hopeful to see my Pakistan rising and progressing like never before. #ImranKhan #ImranKhanPrimeMinister @ImranKhanPTI — Imran Abbas (@ImranAbbas) August 17, 2018

ماورہ حسین:

اداکارہ ماورہ حسین نے ایک جذباتی ٹوئٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا، ’اس دن کا طویل عرصے سے انتظار تھا، وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ اب یہ واقعی نیا پاکستان ہے۔‘

اداکارہ نے عمران خان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔

I’m in tears. We’ve waited for so long for this day. Truly Naya Pakistsn with now #PrimeMinisterImranKhan ????????❤️❤️❤️❤️???????? ALHUMDULILLAH!! @ImranKhanPTI @PTIofficial May Allah bless you with the best of health & help you achieve all that you wish & plan for us!! InshAllah pic.twitter.com/oCDNvk33XH — MAWRA HOCANE (@MawraHocane) August 17, 2018

سجل علی:

اداکارہ سجل علی نے ٹوئٹر پر عمران خان کی تصویر شیئر کرتے ہوئے انہیں وزیراعظم بننے پر مبارکباد دی۔

ثمینہ پیرزادہ:

اداکارہ و میزبان ثمینہ پیرزادہ نے بھی اپنے ٹوئٹر پیغام میں بتایا کہ وہ بہت خوش ہیں اور بافخر پاکستانی ہیں۔