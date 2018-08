وزیراعظم عمران خان گارڈآف آنر کے طور طریقے سے نابلد ،ملٹری سیکرٹری رہنمائی کرتے رہے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے وزیراعظم کے عہدے کا حلف اٹھا لیا،ایوان صدر میں ہونے والی تقریب میں صدر ممنون حسین نے عمران خان سے وزیراعظم کے عہدے کا حلف لیا،اس کے بعد نومنتخب وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔

سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیراعظم عمران خان گارڈ آف آنر کے طور طریقے سے مکمل طور پر واقف نہیں،ملٹری سیکرٹری مختلف مواقعوں پر وزیراعظم عمران خان کی رہنمائی کرتے رہے اور وزیراعظم پاکستان ان کی رہنمائی کرتے رہے۔اس موقع پر عمران خان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور تھوڑا سا پریشان بھی تھے۔

Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan Imran Khan after taking oath was presented a guard of honour on his arrival at PM House in Islamabad today by a contingent drawn from three services. He inspected the guard of honour and took the salute. #PrimeMinisterImranKhan pic.twitter.com/kDCGN6WgSz