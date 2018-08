مہیش بھٹ کی عمران خان کو اقبال کا شعر پڑھ کر مبارکباد

نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)معروف بھارتی فلم ساز مہیش بھٹ نے عمران خان کو وزیر اعظم کے عہدے کا حلف لینے پر علامہ اقبال کا مشہور شعر پڑھ کر مبارکباد دی۔

مہیش بھٹ نے سماجی رابطہ ویب سائٹ پر عمران خان کےلئے پیغام جاری کرتے شاعر مشرق علامہ اقبال کا شعر لکھا

کھول آنکھ، زمیں دیکھ ،فضا دیکھ، فلک دیکھ

مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ

ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ پاکستانی قوم کی جانب سے ان کے ملک کا سنہری دور شروع ہو گیا ہے اور عمران اس دور کی عکاسی ہیں۔

واضح رہے پی ٹی آئی چیئر مین عمران خان نے آج وزیر اعظم کے عہدے کےلئے حلف اٹھایا جس کےلئے ملک و بیرون ملک سمیت سرحد پار سے بھی مبارکبادوں کا سلسلہ جاری ہے۔

Khol Aankh Zameen Dekh Falak Dekh Fizza Dekh Mashriq Se Ubbharte Hue Suraj Ko Zara Dekh — Alama Iqbal ..... The golden period of Pakistan has been ushered in by its people. Imran is an expression of that. pic.twitter.com/gLPAB1qYFV