مقبوضہ کشمیر سے اب تک کتنے لوگ گرفتارہوئے اور انہیں کہاں قید کیا گیا ہے؟ خبر ایجنسی اے ایف پی نے دل دہلا دینے والے اعداد و شمار جاری کردیے

سرینگر (ڈیلی پاکستان آن لائن) غیر ملکی خبر ایجنسی اے ایف پی نے مودی سرکار کے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم کو بے نقاب کردیا۔

اے ایف پی نے انڈین حکومتی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ 5 اگست کے بعد سے اب تک مقبوضہ وادی میں 4 ہزار کشمیریوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ان لوگوں کو متازع قانون ’ پبلک سیفٹی ایکٹ‘ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے۔

اے ایف پی کے مطابق مذکورہ قانون کے تحت انڈیا کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی بھی شخص کو کسی بھی الزام یا ٹرائل کے بغیر 2 سال تک حراست میں رکھ سکتے ہیں۔

اے ایف پی نے بتایا کہ اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریوں کے باعث مقبوضہ کشمیر کی جیلوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے جس کے باعث زیادہ تر کشمیریوں کو مقبوضہ وادی سے باہر قید میں رکھا گیا ہے۔

#UPDATE Up to 4,000 people were arrested and held under the Public Safety Act, a controversial law that allows authorities to imprison someone for up to two years without charge or trial, according to government sources pic.twitter.com/wwWnkOU2z5