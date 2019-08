’میں کشمیریوں کے حق میں کوئی بات نہیں کروں گا‘ معروف پاکستانی یوٹیوبر عرفان جونیجو کے بیان نے ہنگامہ برپا کردیا

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) معروف پاکستانی یوٹیوبر عرفان جونیجو نے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری صورتحال کے بارے میں اپنے چینل پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ہنگامہ برپا ہے اور لوگ شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔

عرفان جونیجو نے ٹوئٹر پر ایک تھریڈ میں کہا کہ وہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے ، اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ انڈین مظالم کے حامی ہیں یا ان کے انڈین فالورز کم ہوجائیں گے بلکہ وہ کشمیر پر اس لیے ویڈیو نہیں بنائیں گے کیونکہ انہوں نے اس وقت بھی ویڈیو نہیں بنائی تھی جب کوئٹہ میں ہزارہ برادری اپنے پیاروں کی لاشوں کے ساتھ احتجاج کر رہی تھی۔

You may cancel me if you want to but I will NOT make a video about whatever is happening in Kashmir. NOT because I support the oppressors or I am afraid of losing Indian followers but because I also didn't make a video when Quetta Hazaras were protesting with the dead bodies...