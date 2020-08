حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں، کیمبرج نے پاکستانی طلبہ کو سب سے بڑی خوشخبری سنادی حکومت کی کوششیں رنگ لے آئیں، کیمبرج نے پاکستانی طلبہ کو سب سے بڑی خوشخبری ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) کیمبرج نے او لیول اور اے لیول کے طلبہ کے گریڈز بڑھانے کا فیصلہ کرلیا۔

وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے ٹوئٹر پر اعلان کیا کہ حکومت کی انتھک کوششیں کامیاب رہیں اور ایک بڑی خوشخبری ملی۔ کیمبرج نے فیصلہ کیا ہے کہ جون 2020 کے گریڈز سکولوں کے بھیجے گئے گریڈز سے کم نہیں ہوں گے، گزشتہ ہفتے جو گریڈز جاری کیے گئے تھے ان میں سے سب سے زیادہ گریڈز برقرار رہیں گے جبکہ کم گریڈز کو بڑھادیا جائے گا۔

Great news. Our tireless effort has been successful. Cambridge has decided that grades for June 2020 would NOT BE LESS THAN PREFICTED GRADES SENT BY SCHOOLS. PLUS Where a grade issued last week was HIGHER THAN THE PREDICTED GRADE, THE HIGHER GRADE WILL STAND.
— Shafqat Mahmood (@Shafqat_Mahmood) August 17, 2020

شفقت محمود کے مطابق کیمبرج نے کہا ہے کہ وہ بہت جلد نئے گریڈز کا اعلان کریں گے، کسی بھی غیر یقینی صورتحال سے بچنے کیلئے کیمبرج انتظامیہ نے سکولوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ طلبہ کو پہلے ہی بتادیں کہ انہوں نے کون سے گریڈز کیمبرج کو بھجوائے تھے۔

Cambridge has also said that they will be announcing new grades shortly. To remove any uncertainty they have also asked SCHOOLS TO INFORM STUDENTS OF PREDICTED GRADES SENT TO CAMBRIDGE. This information was provided to schools on result day — Shafqat Mahmood (@Shafqat_Mahmood) August 17, 2020

وفاقی وزیر تعلیم نے طلبہ اور ان کے والدین کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے حل ہوگیا ہے اور طلبہ اور ان کے والدین اب سکھ کا سانس لے سکیں گے۔

I am so glad that this issue has reached a successful conclusion and the anxiety caused to students and their parents can now ease. Congratulations everyone — Shafqat Mahmood (@Shafqat_Mahmood) August 17, 2020