ایزی پیسہ ایپ اب ہواوے ایپ گیلری میں دستیاب ایزی پیسہ ایپ اب ہواوے ایپ گیلری میں دستیاب

لاہور(پ ر)پاکستان کی نمبر1 پیمنٹس ایپ ایزی پیسہ(Easypaisa) اب ہواوے ایپ گیلری (HUAWEI AppGallery) میں بھی دستیاب ہے جو نہایت تیزی سے ترقی کرتی ہوئی دنیا کی تیسری بڑی ایپ مارکیٹ پلیس ہے۔ اپریل2018ء میں، عالمی سطح پر متعارف کرائے جانے کے بعد سے ایپ گیلری اب 170 سے زائد ممالک/خطوں میں دستیاب ہے اور مارچ، 2020ء میں دستیاب اعداد و شمار کے مطابق اس وقت، دنیا بھر میں، اس کے 420 ملین سے زائد ایکٹو یوزرہیں۔صرف پاکستان میں ہواوے اب تک 100 بہترین ایپس کو اپنی ایپ گیلری میں شامل کر چکا ہے۔ان ایپس کو یورز ریوز کی بنیاد پر شامل کیا گیا ہے۔ایزی پیسہ کی ہواوے ایپ گیلری میں دستیابی بہت عرصے سے متوقع تھی۔ اب ہواوے کے استعمال کرنے والے اپنے ایزی پیسہ ویلیٹ (Easypaisa wallet) تک رسائی حاصل کر کے بلوں کی ادائیگی اور ریمیٹنسز کی وصولی سمیت تمام اقسام کی ٹرانزیکشنز کر سکیں گے اور اس طرح حقیقی معنوں میں ڈیجیٹل طرز زندگی اختیار کر سکیں گے۔ہواوے ایپ گیلری میں ایزی پیسہ کی شمولیت ایک بڑا قدم ہے۔

کیوں کہ ہواوے ایپ گیلری (HUAWEI AppGallery) پاکستان سے تعلق رکھنے والی ممتاز مالی ایپس کی دستیابی پر پیش رفت کر رہا ہے۔

پاکستان کی نمبر 1 پیمنٹس ایپ ہواوے ایپ گیلری پر لائیو ہو چکی ہے، ہواوے پاکستان کے کنٹری منیجر اسکاٹ ہوانگ نے کہا:”ہمارے کنزیومرز نے ہواوے ایپ گیلری سے بہت بڑی تعداد میں ایپس ڈاؤن لوڈ کر کیاپنی دلچسپی کا اظہار کیا اور اس کے استعمال کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جار رہی ہے جس سے ان کی ہواوے ایپ گیلری میں دلچسپی اور مسرت کا اظہار ہوتا ہے۔ ہواوے ایپ گیلری میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور یہ دنیا بھر میں تیسری سب سے بڑی ایپ گیلری بن گئی ہے جسے سنہ 2020ء کی دوسری سہ ماہی میں نمبر1 اسمارٹ فون کے طور پر عالمی بالادستی کی مدد بھی حاصل ہے۔ صرف پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہواوے ایپ گیلری نہ صرف اپنی پسندیدہ ایپ حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں بلکہ ایسی ایپس کے لیے اپنی وش لسٹ (wish list)بھی جمع کراتے ہیں جنہیں اس پلیٹ فارم پر دستیاب ہونا چاہیے۔ لہٰذا،ہمیں اس بات پر خوشی ہے کہ ہم پاکستان کے ممتاز ڈیجیٹل پیمنٹس پلیٹ فارم ایزی پیسہ (Easypaisa) کو بھی اپنی ایپ گیلری میں پیش کرے ہیں تاکہ اپنے کنزیومرز سہولت کا زبردست تجربہ فراہم کر سکیں۔“

اپنے کنزیومرز کے لیے ایپ گیلری کو فروغ دینے کی غرض سے ہواوے نے سخت محنت کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس پلیٹ فارم سے، سنہ 2019ء سے اب تک 210 ارب سے زائد مرتبہ ایپس ڈاؤن لوڈ کی جا چکی ہیں۔اس کے نتیجے میں ہواوے موبائل سروسز (Huawei Mobile Services)ایکو سسٹم نے عالمی سطح پر تیزی سے ترقی کی ہے۔ جولائی، 2020ء تک، ہواوے ڈیوائس کے 700 ملین ماہانہ سے زائد ایکٹو یوزرز تھے جبکہ دنیا بھر میں رجسٹرڈ ڈیویلپرز کی تعداد بھی 1.6 ملین تک پہنچ چکی ہے اور81,000 سے زائد ایپلیکیشنز Core HMS کے ساتھ مربوط ہو چکی تھیں۔

اس پیش رفت پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ٹیلی نار مائیکروفنانس بینک کے صدر اور چیف ایگزیکٹو آفیسر، مدثر عاقل نے کہا:”پاکستان کی نمبر 1 پینٹس ایپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر اس شخص کے لیے دستیاب ہیں جو ایزی پیسہ ویلیٹ (Easypaisa wallet) تک رسائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔لہٰذا، ہواوے ایپ گیلری میں ہماری شمولیت ایزی پیسہ کسٹمربیس میں اضافے کے مقصد سے ہم آہنگ ہے کیوں کہ سنہ 2019ء میں ہم نے موبائل ویلیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد میں 6.4 ملین کا اضافہ دیکھا ہے۔ٹیلی نار مائیکروفنانس بنک اور ہواوے، آخر الذکر کی کسٹمر بیس میں اپنے ترقی کرتے ہوئے تعلقات کا اعلان کرتے ہیں – ایک ایسا رشتہ جس کے بارے میں ہمیں توقع ہے کہ یہ، بالکل اسی طرح مزید فروغ پائے گا جیسا کہ پورے پاکستان میں اپنے کسٹمرز کے ساتھ فروغ پارہا ہے۔“

ہواوے نے پیٹل سرچ ویجٹ –فائنڈ ایپس (Petal Search Widget - Find Apps) بھی متعارف کرائی ہے جو ہواوے ایپ گیلری سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے پہلے ہی دستیاب ہے۔ یہ نیا سرچ ٹول ہواوے استعمال کرنے والوں کے لیے لاکھوں ایپس کے لیے راستہ کھولتا ہے، انہیں ایپس ڈاؤن لوڈ کرنے اور درست طریقے سے انسٹال کرنے میں سہولت اور آسانی فراہم کرتاہے۔ یہ سرچ ٹول ہواوے ڈیوائس پر ایپلیکشنز کے لیے آپ کو تمام ضرورتوں کا ون-اسٹاپ سولوشن ہے۔ آپ ایچ بی ایل، دراز، اے آر وائے نیوز، عسکری بینک، جیو نیوز، مائی زونگ، ہم ٹی وی، زمین، پاکستان ریلویز اور دیگر بہت سے ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔اس دوران، ہر ہفتے،سینکڑوں نئی ایپس کا اضافہ جاری رہے گا۔

٭٭٭

About Huawei Consumer Business Group

Huawei Consumer Business Group (CBG) is one of Huawei's three business groups, providing a range of products including mobile phones, wearables, tablets and laptops. Huawei's products and services are available in more than 170 countries, and are used by a third of the world's population, ranking second in the world in mobile phone shipments at the end of March 2019.

Year-on-year growth was reflected in Huawei's rise as a globally recognized premium brand. In 2019, Huawei has been ranked 47th on BrandZ's Most Valuable Global Brands list, 79thon Forbes World's Most Valuable Brands list and 10thon the Brand Finance Global 500 Most Valuable Brands list in 2020. Among the Fortune 500, Huawei climbed up the list to the 72ndplace in 2018, up 11 places from the previous year.

As a leading technology company, Huawei invests a significant amount of its annual sales revenue to research and development efforts, and has established 15 research centers around the world. Among these facilities is the Huawei Aesthetics Research Center in Paris. Huawei's newest R&D center is the Max Berek Innovation Lab in Wetzler, Germany, where Huawei and Leica are jointly researching technologies to improve mobile device camera and image quality.

For more information, visit Huawei Consumer Business Group online: http://www.huawei.com/pk

For regular updates on Huawei Pakistan, follow us on:

Facebook: https://www.facebook.com/HuaweiMobilePK

Instagram: https://www.instagram.com/huaweimobilepk/

Twitter: https://twitter.com/HuaweiMobilePK

For media inquiries:

Huawei CBG

Khan Muhammad Osama Shaukat

Senior Manager - Public Relations

Email: osama.shaukat@huawei.com

Syntax Communications

Faisal Mushtaq: 0321-2431568

Sheeraz Mohiuddin: 0333-2235774

About Telenor Microfinance Bank Limited

Motivated by its vision of 'transforming the financial landscape of the country', Telenor Microfinance Bank,the leading microfinance institution of Pakistan is on a mission to provide 'instant access to convenientdigital financial services' that benefits the people of Pakistan. With Easypaisa, the country's largest branchless banking service, and a range of innovative digital banking solutions, the bank is committed tocatering to the ever-growing needs of the people it serves. Easypaisa, Pakistan's first mobile financial services platform launched in 2009, is also the first and onlyGSMA Mobile Money Certified service. Easypaisa since then has evolved into a digital paymentsplatform, which empowers people across Pakistan to truly adopt the digital way of life.

Telenor Microfinance Bank is partly owned by Telenor Group, the leading telecommunications company across Scandinavia and Asia with 174 million customers, and Ant Financial, one of the leading fintech companies in the world and an affiliate company of Alibaba Group. Together with the new shareholdersand strategic partner, and the Bank's local market presence and knowledge, Telenor Microfinance Bankaims to digitally enable and empower the underserved segments of the Pakistani society.

For more information, please visit: http://www.telenorbank.pk/

Press Contact

Corporate Communications, Telenor Microfinance Bank

Email: press.center@telenorbank.pk