زرتاج گل نے کووڈ 19 کے بیان کے بعد ایک اور مضحکہ خیز بیان جاری کر دیا ، نجی ٹی وی کے میزبان نے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر ۔۔حیران کن خبر آ گئی 

کراچی(ڈیلی پاکستان آن لائن )وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل اکثر اوقات اپنے الٹے سیدھے بیانات کے باعث خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں تاہم اب انہوں نے ایک مرتبہ پھر سے ایسا بیان دیدیا کہ سوشل میڈیا پر ہنگامہ سابرپا ہو گیاہے ، نجی ٹی وی کے پروگرام میں ن لیگی رہنما کا تمسخراڑانے کے چکر میں خود گول چکر میں پھنس گئیں ۔

نجی ٹی وی کے پروگرام میں ن لیگ کے جاوید لطیف اور پی پی پی کے مرتضی وہاب کے ساتھ ساتھ وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی بھی مدعو تھیں۔زرتاج گل نے ازراہ تمسخر جاوید لطیف کو مبارک باد دیتے ہوئے کہا کہ ضیاءالحق نے ن لیگ بنائی تھی جن کا آج یوم پیدائش ہے جس پر میں ن لیگ کو مبارک باد دیتی ہوں۔اس پر مرتضی وہاب نے سر پکڑ لیا جبکہ میزبان نے بھی ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا کہ خدا کا نام لیں آج ضیاء الحق کا یوم پیدائش نہیں بلکہ یوم وفات ہے۔

لیکن زرتاج گل مہمان کی بات دھیان سے سننے کی بجائے الجھنے کے انداز میں کہتی رہیں کہ اگر حادثہ ہوا تھا تو ن لیگ کو ضیاءالحق کی برسی منانی چاہیے کیونکہ ن لیگ بنائی ضیاءالحق نے تھی۔

یاد رہے کہ زرتاج گل نے اس سے پہلے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا تھا کہ کووڈ 19 کا مطلب ہے کہ وائرس کے 19 نکات ہیں اور یہ کسی بھی ملک میں کسی بھی طرح اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اس پر سوشل میڈیا پر زرتاج گل کی بہت زیادہ میمز بنی تھیں۔جنرل محمد ضیاء الحق 12 اگست 1924ءکو پیدا ہوئے اور 17 اگست 1988ءکو بہاولپور کے قریب سی 130 طیارے کے ایک پراسرار واقعے میں جاں بحق ہوگئے تھے۔

انہوں نے 1977ء میں وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا کر مارشل لا لگایا تھا اور بعد ازاں صدر بھی بن گئے تھے۔حادثہ کے وقت طیارے میں امریکی سفیر آنرڈ رافیل اور امریکی جنرل ہربرٹ ویسم بھی موجود تھے۔

After covid-19 points, here is another research ????????????#ziaulhaq #Zartajgul #NayaPakistan pic.twitter.com/riQG5d0Eff