سڑک 2، سشانت سنگھ راجپوت کے مداحوں نے ایسا کام کردیا کہ عالیہ بھٹ کو لینے کے دینے پڑ گئے

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) سشانت سنگھ راجپوت کی خود کشی کے بعد بالی ووڈ میں اقربا پروری کے خلاف پورے بھارت میں بھرپور مہم جاری ہے، اسی مہم کا نتیجہ ہے کہ فلم سڑک 2 کا ٹریلر اوسط کے اعتبار سے دنیا کی سب سے زیادہ ڈس لائک کی گئی ویڈیو بن گیا ہے۔

مہیش بھٹ کی ہدایتکاری میں بننے والی فلم سڑک 2 سنہ 1991 میں بننے والی فلم سڑک کا سیکوئل ہے۔ فلم کے پہلے حصے میں مہیش بھٹ کی بڑی بیٹی پوجا بھٹ نے لیڈ رول کیا تھا جبکہ 2020 میں بننے والے دوسرے حصے میں مہیش بھٹ کی سب سے چھوٹی بیٹی عالیہ بھٹ مرکزی کردار میں نظر آرہی ہیں۔

سڑک 2 کا ٹریلر 12 اگست کو جاری کیا گیا جبکہ یہ فلم 28 اگست کو ریلیز کی جائے گی۔ فلم کا ٹریلر سامنے آتے ہی سشانت سنگھ راجپوت کے مداحوں سمیت وہ تمام لوگ اس کے خلاف متحد ہوگئے جو بالی ووڈ میں نیپوٹزم (اقربا پروری) کے خلاف بات کرتے ہیں۔

بھارت اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگوں نے اس ٹریلر کو صرف ڈس لائک کرنے کیلئے دیکھا، بہت سے لوگوں نے تو ٹریلر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا بلکہ اس کو ڈس لائک کرکے چلتے بنے۔

ایک ہفتے کے قلیل وقت میں فلم سڑک 2 کا ٹریلر دنیا میں سب سے زیادہ نا پسند کی جانے والی ویڈیوز میں مجموعی طور پر تیسرے نمبر پر آگیا ہے ۔ یوٹیوب پر سب سے زیادہ ناپسند کی جانے والی ویڈیو " یوٹیوب ریوائنڈ 2018 ہے جسے 18 ملین سے زیادہ لوگوں نے ڈس لائک کیا۔ جسٹن بیبر کے گانے "بے بی" کو 11 اعشاریہ 62 ملین لوگ ناپسند کرچکے ہیں جبکہ سڑک 2 کو اب تک 11 اعشاریہ 6 ملین سے زائد لوگ ڈس لائک کرچکے ہیں ۔

سڑک 2 کا ٹریلر ویسے تو سب سے زیادہ ناپسند کی جانے والی ویڈیوز میں تیسرے نمبر پر ہے لیکن ریشو یا اوسط کے اعتبار سے یہ پہلے نمبر پر ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے والے 94 اعشاریہ 74 فیصد لوگوں نے اسے ڈس لائک کیا ہے۔

اگر اس ویڈیو کی ڈس لائک ریشو کو آسان الفاظ میں بیان کیا جائے تو یوں کہا جاسکتا ہے کہ یہ اس ویڈیو سے بھی زیادہ ڈس لائک کی گئی ہے جو بنائی ہی ڈس لائک کرنے کیلئے گئی تھی۔

ایک عرصے تک دنیا کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل رہنے والے پیو ڈی پائی نے 2016 میں ایک ویڈیو بنائی تھی "Can this Video get 1 million dislikes"

اس ویڈیو کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اسے صرف ڈس لائک حاصل کرنے کی غرض سے بنایا گیا تھا لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک کردیا تھا۔ اس ویڈیو کو مجموعی طور پر 93 اعشاریہ 79 فیصد لوگوں نے ڈس لائک کیا جو کہ سڑک 2 کی ریشو 94 اعشاریہ 74 فیصد سے کم ہے۔