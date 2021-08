وزیرا عظم کاخاتون ٹک ٹاکر پر تشدداور راجہ رنجیت کے مجسمے کو توڑنے کے واقعات کا نوٹس

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیر اعظم عمر ان خان نے لاہورگریٹر پارک میں خاتون ٹک ٹاکرپر تشدد اور شاہی قلعہ میں راجہ رنجیت سنگھ کے مجسمے کو توڑنے کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے ایک پیغام میں بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کو لاہور واقعات سے متعلق ٹیلیفونک رابطے پرآئی جی پنجاب نے تفصیلات سے آگا ہ کیا ہے ۔ وزیر اعظم نے آئی جی پنجاب کو واقعے میں ملوث تمام ملزمان کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت دی ہے۔

زلفی بخاری نے مزید بتا یاکہ پولیس دونوں واقعات میں ملوث مجرمان کوپولیس پکڑرہی ہے، یہ قوانین اورسماجی اصولوں کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں، حکومت ان واقعات میں ملوث کسی ایک فردکوبھی نہیں چھوڑے گی۔

PM @ImranKhanPTI personally spoke to IGPunjab, police is catching all culprits involved in manhandling of female tiktoker in Lahore & those damaging statue of Ranjit Singh at LahoreFort.

These are gross violations of laws & social norms, govt won’t spare a single person involved.