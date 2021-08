اشرف غنی اس وقت کس ملک میں ہیں؟ تاجکستان نہیں بلکہ ۔۔۔

ابو ظہبی (ڈیلی پاکستان آن لائن) افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی اتوار کے روز سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ملک سے فرار ہوگئے تھے۔ ان کے بارے میں پہلے یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ وہ پڑوسی ملک تاجکستان چلے گئے ہیں لیکن اب ان کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ وہ تاجکستان نہیں بلکہ متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں۔ امارات کی حکومت نے بھی اشرف غنی اور ان کے اہل خانہ کے اپنے ملک میں موجود ہونے کی تصدیق کی ہے۔اس سے قبل اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی احمد زئی نے بھی کہا تھا کہ سابق صدر مشرقِ وسطیٰ میں موجود ہیں تاہم یہ نہیں پتہ کہ وہ کس ملک میں اور کہاں ہیں۔

افغان ٹی وی چینل طلوع نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ اشرف غنی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک چارٹر فلائٹ کے ذریعے پہلے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند گئے جہاں انہوں نے دو گھنٹے تک قیام کیا اس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات کے دارالحکومت ابو ظہبی چلے گئے۔

متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اماراتی حکومت اشرف غنی اور ان کے اہل خانہ کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امارات میں خوش آمدید کہتی ہے۔

اشرف غنی اتوار کے روز انتقالِ اقتدار کے مذاکرات کے دوران ہی خاموشی کے ساتھ ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے اور جاتے ہوئے اپنے ساتھ چار کاروں اور ایک ہیلی کاپٹر میں 169 ملین ڈالر کی رقم بھی لے گئے تھے۔

It’s confirmed that Afghanistan’s @AshrafGhani and his family are currently in the UAE.