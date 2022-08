شہباز گل کی پمز منتقلی، عمران خان نے ویڈیو شیئر کرتے ہوئے بیان جاری کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے چیئرمین عمران خان نے پاکستان کو بنانا ریپلبک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مثال بنانے کیلئے شہباز گل کی صورت آسان ہدف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

شہباز گل کی پمز منتقلی کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے عمران خان نے کہا "معیار سےمسلسل گرتے ہوئے ایک بنانا ریپبلک میں ڈھلنے کےمناظر! ہماری بربریت دیکھ کر مہذب دنیا پر سکتہ طاری ہوگا۔ بدترین پہلو تو یہ ہے کہ منصفانہ عدالتی کارروائی کے بغیر جبر و تشدد سے مثال بنانے کیلئے ایک آسان ترین ہدف چُنا گیا ہے۔"

انہوں نے کہا کہ دوسری جانب نوازشریف، مریم، مولانا فضل الرحمٰن اور آصف زرداری جیسےوہ تمام کردار جو ریاستی اداروں کیخلاف بغض و عناد سے بھرپور بیانات کے ذریعے انہیں ہرممکن حد تک بدترین انداز میں بار بار نشانہ بناتے رہے ہیں، بلاخوفِ ملامت آزاد گھوم رہے ہیں۔

Meanwhile the likes of NS, Maryam, MFR, AZ, all of whom have in the worst possible way & repeatedly attacked State institutions through malicious & targeted statements against them, get away without even a hint of a reprimand.