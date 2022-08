سیاچن سے 38سال قبل لاپتا ہونے والے بھارتی فوجی کی لاش مل گئی

نئی دہلی (ویب ڈیسک) دنیا کے بلند ترین فوجی محاذ سیاچن پر برفانی تودہ گرنے کے سبب 38 سال قبل لاپتا ہونے والے بھارتی فوجی کی لاش مل گئی۔

ڈان اخبار میں شائع خبر رساں ایجنسی اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق بھارتی فوج کے آفیشل ٹوئٹر اکائونٹ نے چندر شیکھر کے تابوت کی تصاویر ٹویٹ کیں جو بھارت کی آزادی کی 75ویں سالگرہ منانے کے دو دن بعد بھارتی پرچم میں لپٹی ہوئی تھی۔

بھارتی فوج نے کہا کہ شیکھر کو 1984 میں آپریشن میگھدوت کے لیے تعینات کیا گیا تھا جب بھارت اور پاکستان نے سیاچن گلیشیئر پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک مختصر جنگ لڑی تھی، سیاچن کو دنیا کا بلند ترین محاذِ جنگ بھی کہا جاتا ہے۔

Last rites of LNk Chandra Shekhar of 19 #KUMAON, who was missing since 29 May 1984 while deployed at #Glacier due to #Avalanche, was conducted with full military honours at his native village by #IndianArmy. His family & large number of locals turned up to pay their respects. https://t.co/GgKB4h4BcB pic.twitter.com/g91YsADo6j